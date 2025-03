Qualificazioni Mondiali 2026, tutto facile per l’Inghilterra: bene la Polonia

Tutti i risultati delle partite di questa sera valide per la qualificazioni ai Mondiali 2026: dilaga l’Inghilterra, bene la Polonia.

Le qualificazioni europee per il Mondiale 2026 hanno visto diverse nazionali protagoniste in campo. L’Inghilterra, guidata da Thomas Tuchel, ha ottenuto una vittoria convincente contro la Lettonia di Paolo Nicolato, imponendosi per 3-0. I gol sono stati segnati da James al 38′, Harry Kane al 68′ e Eze al 76′.

Nel Gruppo H, la Romania ha dominato San Marino con un netto 5-1. Le reti romene sono state realizzate da un autogol di Cevoli al 6′, Popescu al 44′, Razvan Marin al 55′, Hagi al 75′ e Alibec al 90’+4′. Per San Marino, Zannoni ha segnato al 67′.

La Polonia ha superato Malta per 2-0 nel Gruppo G, grazie a una doppietta di Swiderski al 27′ e al 51′. Nel frattempo, la Bosnia Erzegovina ha avuto la meglio su Cipro con un 2-1: Demirovic ha aperto le marcature al 22′, Pittas ha pareggiato per Cipro al 45’+2′, ma Hajradinovic ha siglato il gol decisivo al 56′.

Infine, l’Albania ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro Andorra nel Gruppo K, con entrambe le reti segnate da Manaj al 9′ e al 19′. Questi risultati delineano le prime posizioni nei rispettivi gironi, con Inghilterra, Bosnia Erzegovina e Polonia che guidano le classifiche a punteggio pieno.

Il recap dei risultati

GRUPPO G

Polonia-Malta 2-0: 27′ e 51′ Swiderski

GRUPPO H

San Marino-Romania 1-5: 6′ Cevoli Aut. (R) 44′ Popescu (R), 55′ R. Marin (R), 67′ Zannoni (SM), 75′ Hagi (R), 90+4′ Alibec (R)

Bosnia Erzegovina-Cipro 2-1: 22′ Demirovic (B), 45+2′ Pittas (C), 56′ Hajradinovic (B)

GRUPPO K

Inghilterra-Lettonia 3-0: 38′ James, 68′ Kane, 76′ Eze

Albania-Andorra 2-0: 9′ e 19′ Manaj