Goleade di Spagna e Belgio, ok Germania: i risultati delle Qualificazioni ai Mondiali
Stravincono Spagna, Belgio e Macedonia del Nord, ok Germania e Olanda: i risultati delle partite valide per le Qualificazioni ai Mondiali
Proseguono le gare per decretare chi disputerà il Mondiale 2026 in America.
In attesa della seconda gara dell’Italia – in programma lunedì 8 settembre contro Israele -, diamo uno sguardo anche agli altri gironi della competizione.
Nella giornata di domenica 7 settembre sono scese in campo ben 16 nazionali, per un totale di 8 partite. Abbiamo visto molti gol (ben 34) e altrettanti risultati sorprendenti.
Di seguito tutti gli esiti delle 8 partite di questa giornata.
Qualificazioni Mondiali 2026: tutti i risultati
LE PARTITE DELLE 15:00
- Georgia 3-0 Bulgaria (Gruppo E)
LE PARTITE DELLE 18:00
- Lituania 2-3 Olanda (Gruppo G)
- Macedonia del Nord 5-0 Liechtenstein (Gruppo J)
LE PARTITE DELLE 20:45
- Germania 3-1 Irlanda del Nord (Gruppo A)
- Lussemburgo 0-1 Slovacchia (Gruppo A)
- Turchia 0-6 Spagna (Gruppo E)
- Polonia 3-1 Finlandia (Gruppo G)
- Belgio 6-0 Kazakistan (Gruppo J)