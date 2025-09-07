Goleade di Spagna e Belgio, ok Germania: i risultati delle Qualificazioni ai Mondiali

Stravincono Spagna, Belgio e Macedonia del Nord, ok Germania e Olanda: i risultati delle partite valide per le Qualificazioni ai Mondiali

Proseguono le gare per decretare chi disputerà il Mondiale 2026 in America.

In attesa della seconda gara dell’Italia – in programma lunedì 8 settembre contro Israele -, diamo uno sguardo anche agli altri gironi della competizione.

Nella giornata di domenica 7 settembre sono scese in campo ben 16 nazionali, per un totale di 8 partite. Abbiamo visto molti gol (ben 34) e altrettanti risultati sorprendenti.

Di seguito tutti gli esiti delle 8 partite di questa giornata.

Qualificazioni Mondiali 2026: tutti i risultati

LE PARTITE DELLE 15:00

Georgia 3-0 Bulgaria (Gruppo E)

LE PARTITE DELLE 18:00

Lituania 2-3 Olanda (Gruppo G)

(Gruppo G) Macedonia del Nord 5-0 Liechtenstein (Gruppo J)

LE PARTITE DELLE 20:45

Germania 3-1 Irlanda del Nord (Gruppo A)

3-1 Irlanda del Nord (Gruppo A) Lussemburgo 0-1 Slovacchia (Gruppo A)

(Gruppo A) Turchia 0-6 Spagna (Gruppo E)

(Gruppo E) Polonia 3-1 Finlandia (Gruppo G)

3-1 Finlandia (Gruppo G) Belgio 6-0 Kazakistan (Gruppo J)