Goleade di Spagna e Belgio, ok Germania: i risultati delle Qualificazioni ai Mondiali

Redazione 7 Settembre 2025
Coppa del Mondo (imago)
Stravincono Spagna, Belgio e Macedonia del Nord, ok Germania e Olanda: i risultati delle partite valide per le Qualificazioni ai Mondiali

Proseguono le gare per decretare chi disputerà il Mondiale 2026 in America.

In attesa della seconda gara dell’Italia – in programma lunedì 8 settembre contro Israele -, diamo uno sguardo anche agli altri gironi della competizione.

Nella giornata di domenica 7 settembre sono scese in campo ben 16 nazionali, per un totale di 8 partite. Abbiamo visto molti gol (ben 34) e altrettanti risultati sorprendenti.

Di seguito tutti gli esiti delle 8 partite di questa giornata.

Kevin De Bruyne (CREDITS: SSC Napoli)
Kevin De Bruyne, autore di 2 gol contro il Kazakistan (Credits: SSC Napoli)

Qualificazioni Mondiali 2026: tutti i risultati

LE PARTITE DELLE 15:00

  • Georgia 3-0 Bulgaria (Gruppo E)

LE PARTITE DELLE 18:00

  • Lituania 2-3 Olanda (Gruppo G)
  • Macedonia del Nord 5-0 Liechtenstein (Gruppo J)

LE PARTITE DELLE 20:45

  • Germania 3-1 Irlanda del Nord (Gruppo A)
  • Lussemburgo 0-1 Slovacchia (Gruppo A)
  • Turchia 0-6 Spagna (Gruppo E)
  • Polonia 3-1 Finlandia (Gruppo G)
  • Belgio 6-0 Kazakistan (Gruppo J)