Qualificazioni Mondiali 2026, tutto facile per Repubblica Ceca e Norvegia: bene il Kazakistan

Vittoria larga per la Norvegia e per la Repubblica Ceca: vittoria di misura del Montenegro sulle Isole Far Oer

Continuano le qualificazioni per i Mondiali 2026, che si svolgeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Sono tante le nazionali che sperano di conquistare la qualificazione per il prossimo mondiale, che sarà a 48 squadre.

Nella serata di oggi, 25 marzo, Norvegia e Repubblica Ceca hanno conquistato due vittorie larghe rispettivamente contro Israele e Gibilterra.

Con un gol allo scadere, invece, il Montenegro è riuscito a superare le Isole Far Oer, mentre il Kazakistan ha battuto 2-0 il Liechtenstein.

Pari 1-1 con emozioni nei minuti finali tra la Macedonia del Nord e il Galles con le reti che sono arrivate al 90′ e al 96′.

Il recap dei risultati

GRUPPO I

Moldavia-Estonia 2-3 Peetson 19′ (E) Sappinen 30′ (E) Nicolaescu 67′ (M) Kait (E) 70′ Caimacov (M)

Israele- Norvegia 2-4 Wolfe 39′ (N) Abu Fani 55′ (I) Sorloth 59′ (N) Ajer 65′ (N) Haaland 83′ (N) Turgeman 90’+3 (I)

GRUPPO J

Macedonia del Nord-Galles 1-1 Miovski 90’+1 (M) Brooks 90’+6 (G)

Liechtenstein-Kazakistan 0-2 Samoradov 42′ (K) Marochkin 45′ (K)

GRUPPO L

Montenegro-Isole Far Oer 1-0 Kuc 90’+6 (M)

Gibilterra-Repubblica Ceca 0-4 Cerny 21′ (R) Schick 50′ (R) Sulc 72′ (R) Kliment 90’+5 (R)