Goleada della Norvegia contro la Moldavia, ok la Francia: i risultati delle Qualificazioni ai Mondiali
I risultati delle partite di oggi valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026: stravince la Norvegia, la spunta in rimonta la Francia contro l’Islanda
Proseguono le gare per decretare chi disputerà il Mondiale 2026 in America.
In attesa della prossima partita della Nazionale italiana programmata l’11 ottobre contro l’Estonia, ben 18 sono state le formazioni scese in campo nella giornata di oggi – 9 settembre – nelle gare di qualificazione al prossimo Campionato del Mondo.
Una giornata scoppiettante con tanti gol messi a segno: la Norvegia ne rifila 11 alla Moldavia lanciando un segnale all’Italia, la Francia vince 2-1 contro la nazionale islandese. L’Inghilterra batte la Serbia 5-0.
Di seguito, tutti gli esiti delle 9 partite di oggi.
Qualificazioni Mondiali 2026: tutti i risultati di oggi
LE PARTITE DELLE 18:00
- Armenia 2-1 Irlanda: (GRUPPO F)
- Azerbaigian 1-1 Ucraina (GRUPPO D)
LE PARTITE DELLE 20:45
- Francia 2-1 Islanda: (GRUPPO D)
- Cipro 2-2 Romania: (GRUPPO H)
- Serbia 0-5 Inghilterra (GRUPPO K)
- Ungheria 2-3 Portogallo (GRUPPO F)
- Bosnia ed Erzegovina 1-2 Austria (GRUPPO H)
- Norvegia 11-1 Moldavia (GRUPPO I)
- Albania 1-0 Lettonia (GRUPPO K)