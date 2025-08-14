Riparte la Qatar Stars League: tanti campioni in campo, da Marco Verratti a Roberto Firmino. Tutti a caccia dell’Al Sadd

Non solo i grandi campionati europei: anche sotto il sole del Qatar è tempo di ricominciare a fare sul serio. La Qatar Stars League alza il sipario sulla sua 62ª edizione, fondata nel 1963 e professionistica dal 2008. A dare il calcio d’inizio sarà la sfida tra Al Rayyan e Al Sailiya, primo capitolo di una stagione tutta da vivere. Il match si giocherà nella splendida cornice dell’Ahmed Bin Ali Stadium, stadio che ha ospitato anche il quarto di finale del Mondiale 2022 tra Argentina e Australia.

La giornata inaugurale della Qatar Stars League sarà anche occasione per uun incrocio storico. In uno dei tanti derby di Doha, di fronte i campioni in carica dell’Al Sadd e il Qatar SC, squadra che vinse la prima edizione del campionato qatariota. Il grande acquisto dell’estate dei bianconeri non può che essere Roberto Firmino, arrivato dall’Al Ahli per sognare il terzo titolo consecutivo. Oltre al brasiliano, Felix Sanchez può contare su tante vecchie conoscenze del calcio europeo: da Mohamed Camara, passato per Strasburgo e Monaco, fino a Cristo Gonzalez, ex Udinese. Spazio anche alla fantasia di Akram Afif, che abbiamo imparato a conoscere tra Mondiali e Coppa d’Asia.

Chi sogna di insidiare i campioni in carica è l’Al Duhail di Marco Verratti. Il secondo posto nella scorsa stagione non può che aver riportato entusiasmo per i Cavalieri Rossi. Il mercato estivo ha portato due vecchie conoscenze del nostro calcio nella rosa di Belmadi. Oltre all’ex Pescara, arrivato dall’Al Arabi, anche Krzysztof Piatek è volato nel campionato qatariota. In difesa spazio per Tuta, classe ’99 acquistato dall’Eintracht Francoforte.

C’è anche chi punta a interrompere un digiuno quasi trentennale. Parliamo dell’Al Arabi, che dopo l’addio di Verratti ha deciso di puntare su Pablo Sarabia e Jordan Veretout. L’ex PSG si è presentato con entusiasmo ai suoi nuovi tifosi: “È un capitolo che accende veramente la mia passione. Una nuova missione, una maglia rossa. Al Arabi, sono qui“.

Tanti ex campioni passati per la Qatar Stars League

Sono tanti i top player a essere passati per la Qatar Stars League. Da Gabriel Batistuta, che ha vestito la maglia dell’Al Arabi dopo l’avventura alla Roma, fino a Xavi e Samuel Eto’o. L’ex centrocampista ha chiuso la carriera da giocatore e iniziato quella da allenatore all’Al Sadd, con cui ha vinto otto trofei tra campo e panchina. Non potevano mancare i gol del camerunense neanche in Qatar, che ha segnato 7 reti in 19 presenze nell’unica stagione con la maglia del Qatar SC.

A proposito di ex Inter, anche Wesley Sneijder è passato per la Qatar Stars League. L’olandese ha collezionato 30 presenze in due stagioni con l’Al Gharafa, segnando 18 gol e servendo ben 6 assist. Raul ha vissuto invece due stagioni all’Al Sadd, con cui ha vinto il campionato nella stagione 2012/13.

Verratti: “Ecco perchè ho scelto il Qatar”

Tra i volti principali della Qatar Stars League di oggi c’è Marco Verratti, volato verso il campionato asiatico al termine della sua decennale avventura al PSG. Il centrocampista abruzzese, che in estate si è trasferito per indossare la maglia dell’Al Duhail, ha parlato della sua decisione a La Gazzetta dello Sport: “Avevo bisogno di una nuova sfida. Il campionato è competitivo, ora l’obiettivo è quello di vincerlo“.

Il classe’92 ha commentato anche le differenze tra il calcio europeo e quello qatariota: “Qui se un giocatore sta in panchina non è scontroso, si sorride lo stesso. La voglia di stare insieme e di giocare va oltre tutto. A Parigi la vittoria era diventata una cosa scontata, qui ho rivisto la voglia di vincere come quando si era bambini. La felicità“. Ai tanti campioni con un passato in Europa ora il compito di regalarla alle migliaia di tifosi qatarioti.