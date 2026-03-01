Il Qatar sospende tutte le attività calcistiche: a rischio la finalissima Argentina-Spagna

La dichiarazione della Qatar Football Association in merito al rinvio di tutti i tornei, le competizioni e le partite fino a nuovo avviso: “La Qatar Football Association annuncia il rinvio di tutti i tornei, le competizioni e le partite, a partire da oggi e fino a nuovo avviso. Le nuove date per la ripresa delle competizioni saranno annunciate a tempo debito attraverso i canali ufficiali della Federazione“.

Le ore di alta tensione internazionale hanno avuto effetti immediati anche sul panorama sportivo, spingendo le autorità calcistiche nazionali ad adottare una misura drastica.

In seguito all’intercettazione di missili su Doha e alla ferma condanna ufficiale degli attacchi missilistici iraniani, la Qatar Football Association ha comunicato la sospensione di tutte le competizioni in programma sul territorio nazionale fino a nuova comunicazione.

A forte rischio dunque anche la Finalissima tra Argentina e Spagna, in programma nella giornata di venerdì 27 marzo.