Qarabag, una notte da sogno: rimonta al Da Luz e prima vittoria della storia in Champions League

Una notte da sogno per il Qarabag: gli azeri rimontano il Benfica al Da Luz e ottengono la prima vittoria della loro storia in Champions League

Rimonta semplicemente folle del Qarabag al Da Luz, contro il Benfica. Il club portoghese aveva messo la partita sui propri binari con i gol di Barrenechea e Pavlidis in poco più di un quarto d’ora, ma la squadra di Qurban Qurbanov è riuscita a ribaltare il punteggio.

La storica notte del club bianconero porta le firme di Andrade, Duran e Kascuk. Per il Qarabag si tratta della prima storica vittoria in Champions League, proprio all’esordio nell’edizione 2025-26.