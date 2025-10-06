Pulisic: “Deludere il Milan mi uccide. Lavorerò ancora più duramente”
Il messaggio del giocatore statunitense a poche ore dal termine di Juventus-Milan
“Mi uccide deludere questo club. Lavorerò più duramente per sistemare le cose”, parla così Christian Pulisic a distanza di qualche ora da Juventus-Milan.
L’esterno statunitense, attraverso una storia postata sul suo profilo Instagram ha mandato un messaggio ai suoi tifosi. Il riferimento, chiaramente, è al calcio di rigore sbagliato al 53′.
Quello di Pulisic, tra le altre cose, è il sesto rigore sbagliato degli ultimi otto calciati in Serie A dal Milan (LEGGI QUI IL DATO).
Il classe 1998 resta, però, una delle note più positive con i suoi 4 gol e 2 assist forniti in questa prima parte di stagione