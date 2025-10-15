Problema in nazionale per Christian Pulisic, il CT degli USA Mauricio Pochettno parla di un fastidio al bicipite femorale.

Problemi che non si fermano in casa Milan: dopo l’infortunio di Alexis Saelemaekers, che ha rimediato una lesione al flessore della coscia destra, anche Christian Pulisic sembra aver riscontrato un problema muscolare.

A confermarlo è il CT degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino: “Ha sentito qualcosa al bicipite femorale, volerà in Italia. Stasera valuteremo, ma al momento non possiamo dire nulla”.

Pulisic stava litigando con un fastidio alla caviglia già prima della partita, ma dopo gli ultimi allenamenti Pochettino ha deciso di schierarlo titolare dopo le buone sensazioni. Al 31′ però, l’americano ha dovuto lasciare il campo.

Ora, si attendono gli esami strumentali per capire l’entità del problema: domenica ci sarà la Fiorentina e il Milan potrebbe perdere un altro tassello chiave.