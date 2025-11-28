Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, Pulisic non convocato in vista della sfida contro la Lazio

Lorenzo Renna 28 Novembre 2025
Christian Pulisic

Assenza importante in casa Milan in vista della sfida contro la Lazio: Christian Pulisic fuori dalla lista dei convocati

Pulisic non recupera. Assenza importante in casa Milan in vista della sfida contro la Lazio: il match-winner del derby non è stato infatti convocato per il match di San Siro, in programma per sabato 29 novembre alle ore 20:45.

L’ex Chelsea e Borussia Dortmund si era allenato a parte negli ultimi giorni, a seguito del risentimento accusato proprio nel match contro l’Inter.

Già nella conferenza della vigilia, Massimiliano Allegri aveva parlato della possibile esclusione del classe ’98: “Difficilmente ci sarà contro la Lazio“. Un’assenza importante per i rossoneri, che con una vittoria contro la squadra di Maurizio Sarri salirebbero almeno per una notte in testa alla classifica di Serie A.