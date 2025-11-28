Milan, Pulisic non convocato in vista della sfida contro la Lazio
Assenza importante in casa Milan in vista della sfida contro la Lazio: Christian Pulisic fuori dalla lista dei convocati
Pulisic non recupera. Assenza importante in casa Milan in vista della sfida contro la Lazio: il match-winner del derby non è stato infatti convocato per il match di San Siro, in programma per sabato 29 novembre alle ore 20:45.
L’ex Chelsea e Borussia Dortmund si era allenato a parte negli ultimi giorni, a seguito del risentimento accusato proprio nel match contro l’Inter.
Già nella conferenza della vigilia, Massimiliano Allegri aveva parlato della possibile esclusione del classe ’98: “Difficilmente ci sarà contro la Lazio“. Un’assenza importante per i rossoneri, che con una vittoria contro la squadra di Maurizio Sarri salirebbero almeno per una notte in testa alla classifica di Serie A.