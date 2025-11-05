Milan, Pulisic torna in gruppo: Gimenez e Rabiot ancora assenti
Christian Pulisic torna in gruppo: il Milan ritrova lo statunitense in vista del Parma.
Prima sessione di allenamento conclusa oggi per il Milan, che ha visto un’importante novità per la squadra: Christian Pulisic ha partecipato per la prima volta agli allenamenti con il gruppo dopo il periodo di infortunio. Il giocatore statunitense si avvicina così al ritorno in campo.
Assenti invece Santiago Gimenez e Adrien Rabiot, che non prenderanno parte alla trasferta di Parma.
Nel pomeriggio è in programma la seconda parte dell’allenamento, che si terrà in palestra, con focus su forza e prevenzione infortuni, mentre il gruppo lavora sulle strategie tattiche in vista della prossima gara di campionato.
I rossoneri arrivano alla partita contro il Parma dopo l’importante successo conquistato contro la Roma: ora, Allegri potrà contare su Christian Pulisic.