Attacco di febbre per Christian Pulisic, il giocatore non è partito per Torino. Domani la decisione definitiva.

Allarme in casa Milan a poche ore dalla trasferta di Torino. Christian Pulisic non è partito con il resto del gruppo. Il numero 11 rossonero è stato bloccato da un attacco febbrile che lo ha costretto a restare a Milano, mettendo a fortissimo rischio la sua presenza per il match di domani.

Tuttavia, lo staff medico rossonero non ha ancora alzato bandiera bianca definitiva. Il piano è chiaro: Pulisic resterà a riposo per tutta la giornata di oggi e la notte.

Domani mattina verrà effettuato un check medico decisivo: se la febbre sarà scesa e il giocatore darà garanzie, Pulisic raggiungerà la squadra a Torino con un viaggio in giornata.

In caso di forfait confermato, Allegri dovrà ridisegnare il suo attacco, con anche Santiago Gimenez ancora fuori per infortunio. Salgono dunque le quotazioni di Christopher Nkunku da titolare.