Milan-Genoa, gol del pareggio di Pulisic annullato: l’accaduto
Il Milan trova il pareggio con Pulisic ma il gol viene annullato
Il Milan era riuscito a riprendere il Genoa, passato in vantaggio nel primo tempo con il gol dell’ex Lorenzo Colombo.
La rete di Pulisic aveva annullato le distanze e ripristinato la parità tra le due squadre, questo prima che il gol venisse annullato.
Sugli sviluppi di calcio d’angolo, dopo il colpo di testa di Gabbia, Pulisic ha infatti toccato il pallone con il braccio.
Il gol e quindi stato revocato con la seguente spiegazione: “A seguito di revisione, il numero 11 del Milan tocca il pallone con il braccio e segna nell’immediatezza. Decisione finale: gol annullato“.