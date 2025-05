Il Pulcino d’Oro vola alto nelle Marche: spettacolo e correttezza a Jesi

L’Ancona trionfa nella tappa regionale a casa della società di Roberto Mancini

Una giornata di sport autentico, dove a vincere non sono stati solo i risultati in campo, ma soprattutto il rispetto, il divertimento e la condivisione. La quarta edizione del Torneo Regionale Pulcino d’Oro Marche, ospitata dalla Junior Jesina – Scuola Calcio Roberto Mancini, si è trasformata in un evento di grande spessore, non solo sportivo, che ha regalato emozioni e spettacolo.

A sollevare il Pulcino d’Oro regionale sono stati i giovani dell’Ancona, protagonisti di un percorso ricco di tecnica, impegno e determinazione. Una squadra che ha saputo distinguersi non solo per i risultati ottenuti, ma per il comportamento in campo, incarnando pienamente lo spirito del Pulcino d’Oro, un torneo che va ben oltre la classifica e punta a formare piccoli calciatori, ma soprattutto gli sportivi di domani.

Sedici le squadre partecipanti, in rappresentanza delle migliori realtà calcistiche giovanili marchigiane, che hanno dato vita a una giornata intensa e coinvolgente. L’Aurora Jesi, vincitrice dell’edizione 2023, si è arresa nel girone finale all’Ancona, precedendo comunque il Palombina Vecchia Academy Parma e la Cingolana San Francesco, completando un raggruppamento di alto livello tecnico.

Il Pulcino d’Argento ha regalato non poche emozioni, con un’avvincente sfida punto a punto tra Senigallia Calcio e Junior Jesina – Scuola Calcio Roberto Mancini, risolta solo agli shootout a favore dei primi. A seguire, Vigor Senigallia e Matelica, anch’esse protagoniste di un torneo di qualità. A completare il quadro dei vincitori il Biagio Nazzaro nel Pulcino di Bronzo, davanti a Vigor Salesiana, Tolentino e Marina Calcio, e il Cupramontana, trionfatore nel Pulcino Gialloblù, seguito da Fabriano Cerreto, Moie Vallesina e Jesina.

Correttezza ed entusiasmo: un’atmosfera da festa

L’atmosfera che si è respirata sugli spalti e a bordo campo è stata quella delle grandi occasioni: correttezza esemplare, entusiasmo da parte del pubblico, tifo positivo e partecipazione sentita di allenatori, dirigenti e famiglie. Una vera festa del calcio giovanile, dove ogni giovane atleta è stato protagonista. Il Pulcino d’Oro è un progetto che continua a crescere e che, anno dopo anno, diviene sempre più un evento internazionale.

Dopo aver entusiasmato l’Inghilterra con la vittoria del Middlesbrough, l’Olanda con il trionfo del RB Lipsia, e il Portogallo con il successo del Benfica, il Pulcino d’Oro ha fatto tappa anche in diverse regioni italiane: dalla Campania (con l’Accademia Dieci e Lode a vincere a Caserta), al Lazio (con l’Ostiamare a Roma), alla Puglia (con l’FC Andria a Bari), fino alla Lombardia (con la vittoria dell’Universal Solaro a Milano), all’Umbria (Ponte Valleceppi), al Friuli Venezia Giulia (San Luigi Trieste) e alla Toscana (successo per il Follonica Gavorrano). Un viaggio ricco di sport, passione e valori, che ora guarda al grande appuntamento finale di giugno a Levico Terme.

A Levico Terme la fase internazionale: presenti 80 squadre

Dal 12 al 15 giugno 2025 a Levico Terme, in Trentino, andrà in scena l’attesissima fase internazionale con 80 squadre (64 maschili e 16 femminili) provenienti da tutto il mondo. Tra i club presenti alcuni tra i più prestigiosi del panorama europeo e sudamericano: Inter, Juventus, Atalanta, Roma, Bologna, Parma, River Plate, Barcellona, RB Lipsia, Bayer Leverkusen, Benfica, Sporting Lisbona, Leeds United, PSV e molti altri. Un autentico mondiale, dove giovani promesse si confronteranno nel segno del rispetto e della passione per il calcio.

Nel frattempo, il viaggio del Pulcino d’Oro continua: le prossime due tappe, in programma nei primi giorni di maggio in Alto Adige e Sicilia, promettono nuove emozioni e confermano la forza di un progetto che parla con il linguaggio universale dello sport.