Non solo Milan, Marc Pubill cercato anche dalla Roma: dipende tutto da Wesley

Non solo Milan per Pubill: anche la Roma si è mossa per il classe 2003

La Roma continua a muoversi per rinforzare la squadra a disposizione di Gian Piero Gasperini in vista della stagione 2025/2026 che è già praticamente alle porte.

Prima l’uscita di Abraham e quella in dirittura d’arrivo di Shomurodov (entrambi in Turchia), ora il club si muove anche nel mercato in entrata.

Per il ruolo di terzino destro, il club giallorosso si è mosso qualche giorno fa per Marc Pubill, difensore attualmente in forze all’Almeria in LaLiga2 e con il contratto in scadenza nel 2029.

Non solo il contatto tra lo spagnolo e il Milan già raccontato nei giorni scorsi, dunque, anche la Roma si è mossa per il classe 2003. Può diventare un’opzione valida qualora non si raggiungesse l’intesa col Flamengo per Wesley.