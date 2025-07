Milan, controlli propedeutici per Pubill: riscontri positivi sulle condizioni del giocatore

Il Milan in Spagna per un controllo preliminare su Pubill: riscontri positivi sulle sue condizioni.

Marc Pubill resta nella lista dei desideri del Milan per rinforzare la fascia destra. Il laterale difensivo spagnolo dell’Almeria è tra gli obiettivi di Massimiliano Allegri e Igli Tare, soprattutto alla luce delle difficoltà economiche per arrivare a Douè dello Strasburgo, con cui la distanza sulla valutazione resta significativa.

Nelle scorse ore la dirigenza rossonera ha voluto accertarsi delle condizioni fisiche del classe 2003 prima di avviare una trattativa.

Per questo motivo, alcuni membri dello staff medico del Milan sono volati in Spagna, dove Pubill stava svolgendo dei test di routine. Con il consenso dell’Almeria e alla presenza del suo entourage, il club rossonero ha effettuato un controllo preliminare per assicurarsi che non ci fossero criticità.

I riscontri sono stati positivi: il giocatore non ha evidenziato alcun problema e le sue condizioni sono buone. Si è trattato di un semplice monitoraggio, non di vere e proprie visite mediche ufficiali, utile al Milan per valutare se procedere o meno con la trattativa.