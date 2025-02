Psv, Flamingo: “Il gol alla Juventus è il momento più alto della mia carriera”

In esclusiva per gianlucadimarzio.com le parole di Ryan Flamingo, difensore del Psv che ha segnato nella vittoria contro la Juventus

Prima il gol, poi la qualificazione per il suo Psv. È stata una serata da incorniciare per Ryan Flamingo, difensore della formazione olandese che ha battuto ed eliminato la Juventus dalla Champions League.

L’olandese è stato tra i protagonisti della vittoria dei suoi ai danni dei bianconeri, arrivata per 3-1 dopo i tempi supplementari visto il risultato di 2-1 con cui gli uomini di Motta si erano aggiudicati la sfida d’andata.

Sul suo gol, arrivato al 98′ minuto, Flamingo ha dichiarato in esclusiva ai nostri microfoni: “Che serata, il gol alla Juventus è uno degli highlights della mia carriera. Il sentimento attuale è quello di grandezza. Per me è stato un momento top a livello personale e di squadra“.

E ha poi aggiunto: “La partita non è mai stata in discussione ma all’improvviso hanno portato il risultato sull’1-1. Poi quando il pallone è arrivato ai miei piedi non ho dovuto fare altro che spingerlo dentro. È un stato un bel gol che mi fa stare bene“.

Psv, le parole di Ryan Flamingo

“Sono molto orgoglioso della mia squadra, alla fine eravamo tutti completamente distrutti. Per il Psv Eindhoven raggiungere gli ottavi di finale di Champions League è un momento top“, ha detto alla fine della partita Flamingo, arrivato stremato dopo i 120 minuti di battaglia sul campo.

Non solo la Juventus dal Psv, ma anche il Milan è stato eliminato da un’altra squadra olandese: il Feyenoord. Risultati che fanno tornare alla mente i tempi d’oro degli anni 70 e 80 del calcio olandese. “Questi risultati sono tanta roba per l’Eredivisie e il nostro calcio in generale. Tante squadre si sono qualificate al prossimo turno nei tornei europei e questo ed è davvero un bel segnale per il movimento calcistico olandese“, ha concluso il difensore.

A cura di Alessandro Schiavone