PSV Eindhoven-Napoli, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di PSV Eindhoven-Napoli, match valido per la terza giornata della League Phase di Champions League.

C’è aria di grande calcio al Philips Stadion, dove il PSV Eindhoven, dominatore dell’Eredivisie, ospita il Napoli nella terza giornata della UEFA Champions League.

Il PSV di Peter Bosz arriva all’appuntamento forte di un ottimo inizio di stagione in patria e con la fiducia ritrovata dopo cinque risultati utili consecutivi in tutte le competizioni (3 vittorie, 2 pareggi). In Europa, però, i numeri sono meno brillanti: un solo punto nelle prime due gare di Champions e il bisogno di ritrovare quella concretezza che aveva permesso agli olandesi di superare la Juventus lo scorso febbraio.

Situazione diversa per il Napoli di Antonio Conte, reduce dal ko in Serie A contro il Torino e da una serie di prestazioni altalenanti lontano dal Maradona. Gli azzurri hanno conquistato tre vittorie nelle ultime sei uscite, ma tutte le sconfitte sono arrivate in trasferta, comprese quelle europee. Il successo interno sullo Sporting CP ha rilanciato la squadra nel girone, ma un nuovo passo falso all’estero eguaglierebbe la peggior striscia di sconfitte in trasferta nella storia del club in Champions.

Nei precedenti, il PSV ha un bilancio favorevole, con due vittorie su due nella fase a gironi di Europa League 2012/13, entrambe con tre reti segnate. Ora, però, tocca alla Champions: ecco le formazioni ufficiali della partita.

Le formazioni ufficiali di PSV Eindhoven-Napoli

PSV (4-3-3): Kovar; Flamingo, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Saibari, Mauro Junior, Veerman; Man, Til, Perisic. Allenatore: Peter Bosz

Dove vedere PSV Eindhoven-Napoli in tv e streaming

La partita tra PSV Eindhoven e Napoli, in programma martedì 21 ottobre alle 21:00, si giocherà al Phillips Stadium. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport.