PSV-Napoli, espulsione diretta per Lucca: cosa è successo
Cos’è successo.
Nel finale del match contro il PSV Eindhoven il Napoli non riesce nella rimonta ma, anzi, perde anche un uomo. Si tratta di Lorenzo Lucca.
Schierato da Antonio Conte dal 1′, l’attaccante italiano ha ricevuto il cartellino rosso al 76′ dopo che gli era stato fischiato un fallo contro in attacco.
Lucca, in seguito alla decisione di Siebert, direttore di gara, ha mimato con la testa come per dire: “Sei pazzo”. Un atteggiamento colto subito dall’arbitro che ha optato per l’espulsione diretta.
Qualche minuto dopo, in inferiorità numerica, il Napoli ha incassato un altro gol per il 4-1 e rendendo così ancora più amara la sua trasferta in Olanda.