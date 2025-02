Le formazioni ufficiali scelte da Peter Bosz e Thiago Motta per Juventus-PSV di Champions League

Dopo l’eliminazione di Milan e Atalanta, rispettivamente contro Feyenoord e Bruges, è il turno della Juventus. I bianconeri affrontano il PSV nel ritorno della sfida valida per i playoff di Champions League.

Thiago Motta e i suoi scenderanno in campo al Philips Stadion di Eindhoven a partire dalle 21.00 di oggi, mercoledì 19 febbraio 2025.

Reduce dalla vittoria del derby d’Italia contro l’Inter, la Juventus va dunque alla ricerca della vittoria che garantirebbe il passaggio del turno. L’andata a Torino, infatti, si è conclusa 2-1 grazie alle reti di McKennie e Mbangula.

Di seguito le scelte ufficiali di Peter Bosz e Thiago Motta per i 22 titolari che scenderanno in campo dal primo minuto.

PSV-Juventus, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta.

A disposizione: Drommel, Schiks, Karsdorp, Malacia, Obispo, Bakayoko, Til, Driouech, Babadi, Land, Uneken, Nagalo.



PSV (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior; Veerman, Saibari, Schouten; Perisic, De Jong, Lang. Allenatore: Bosz

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Vlahovic, Yildiz, Thuram, Cambiaso, Savona, Rouhi, Mbangula.

Dove vedere PSV Eindhoven-Juventus in tv e in streaming

La sfida tra il PSV Eindhoven di Peter Bosz e la Juventus di Thiago Motta, valevole per il ritorno dei playoff di UEFA Champions League, si giocherà mercoledì 19 febbraio e il fischio d’inizio sarà alle ore 21. L’incontro del Philips Stadion di Eindhoven sarà visibile in diretta e in streaming su Amazon Prime Video.

