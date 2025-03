PSV, un giocatore ha contratto la tubercolosi

Tramite un comunicato ufficiale il PSV Eindhoven ha annunciato che un calciatore ha contratto la tubercolosi

Nella giornata di oggi, 24 marzo, il PSV tramite un comunicato ufficiale ha fatto sapere che un calciatore ha contratto la tubercolosi.

IL COMUNICATO DEL CLUB: “La situazione è stata segnalata alla GGD Brabant-Zuidoost. Il pneumologo curante, il personale medico del PSV e il GGD Brabant-Zuidoost hanno immediatamente adottato tutte le misure necessarie. Ad esempio, è stata avviata una ricerca sulle fonti e sui contatti e le persone coinvolte sono state informate. I protocolli standard continueranno a essere seguiti e implementati insieme al GGD Brabant-Zuidoost. Al momento non ci sono indicazioni che le persone nelle vicinanze del giocatore infetto siano state contagiate.

La tubercolosi è una malattia infettiva causata da batteri che solitamente colpisce i polmoni. Nella forma attiva, i batteri possono diffondersi attraverso l’aria. “Il rischio di infezione per le persone nell’ambiente del paziente è limitato. All’aria aperta, non c’è comunque alcun rischio di infezione”, afferma il pneumologo Pascal Wielders, che lavora presso il GGD Brabant-Zuidoost.

Il PSV sostiene il giocatore nel suo recupero e chiede che venga rispettata la privacy dei giocatori. Quando ci saranno aggiornamenti rilevanti, li condivideremo attraverso i nostri canali ufficiali. Al momento il club non risponderà ad altre richieste. Ai sensi della normativa GDPR, PSV non ha il diritto di fornire ulteriori dettagli sull’identità del membro selezionato interessato“.

Il PSV Eindhoven nel suo comunicato non ha fatto il nome del calciatore che ha contratto la tubercolosi. Secondo quando riporta il giornale olandese De Telegraaf, però, il giocatore sarebbe Lucas Perez.

L’attaccante spagnolo è arrivato in Olanda, percorrendo 1700km in macchina per paura dell’aereo. a fine febbraio lasciando il Deportivo La Coruna.