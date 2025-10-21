La scelta dell’allenatore del PSV Eindhoven per il match di UEFA Champions League contro il Napoli, valido per la terza giornata.

Regole e disciplina, questo è il dictat di Peter Bosz. L’allenatore del PSV Eindhoven non fa sconti e manda in panchina Sergino Dest, nonostante fosse favorito per un posto da titolare contro il Napoli.

Il motivo? E’ lo stesso allenatore degli olandesi a spiegarlo, rispondendo a una domanda in merito all’assenza dell’ex Milan dal 1′ ai microfoni di Ziggo Sport: “Sergiño oggi era in ritardo, quindi non giocherà“, conferma Bosz. “Non è stata affatto una scelta difficile. Tre anni fa abbiamo preso degli accordi e dobbiamo rispettarli”.

Per Peter Bosz non importa, quindi, se sei un titolare e se il giorno prima hai addirittura preso parte alla conferenza stampa di presentazione del match della vigilia.

Se le regole non vengono rispettate, non giochi. Un esempio di disciplina al quale l’allenatore del PSV tiene molto.