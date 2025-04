PSV: primo contratto da professionista per Liam Van Nistelrooy, figlio di Ruud

Il figlio di Ruud Van Nistelroy, Liam, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il PSV Eindhoven

Nella giornata di oggi, 14 aprile, Liam Van Nistelrooy, figlio di Ruud, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il PSD Eindhoven.

Il classe 2008 si è legato con il club olandese fino al 2028.

Come si legge nel comunicato Liam in questa stagione con l’U17 in trenta partita ha siglato ben 20 reti.

Ruud Van Nistelrooy ha giocato con la maglia del PSV 90 gare in cui è riuscito a collezionare 77 gol e 20 assist.

Il comunicato del club

IL COMUNICATO DEL PSV: “Il PSV ha firmato per tre anni il giovane giocatore Liam van Nistelrooij. L’attaccante centrale del PSV U17 ha un contratto fino alla metà del 2028. Liam è figlio di Ruud van Nistelrooij, ex giocatore del PSV e capo allenatore.

Liam ha iniziato la sua carriera nel PSV nel 2017 con l’O10“.

“Il diciassettenne attaccante gioca per il PSV U17, dove ha segnato venti gol in trenta partite in questa stagione. Ha un fiuto per la porta e l’istinto di posizionarsi al momento giusto. Inoltre, i rigori gli vengono sempre affidati. È noto anche per essere un giocatore con intelligenza di gioco e capacità di leadership“.