Illia Zabarnyi è un nuovo giocatore del PSG: è ufficiale
Ufficiale l’arrivo di Zabarnyi al PSG
Il PSG si prepara ad accogliere in squadra un nuovo innesto: Illia Zabarnyi è un nuovo calciatore dei parigini.
Il difensore ucraino arriva in Francia dal Bournemouth dopo che è stato raggiunto l’accordo finale su una base di 63 milioni + 3 di bonus. In più, per lui, un contratto fino al 2030.
Il Bournemouth ha poi già trovato il suo sostituto da inserire in squadra. Si tratta di Bafode Diakité, classe 2001 del Lille.
Di seguito, il comunicato ufficiale del club francese: “Il Paris Saint-Germain è lieto di dare il benvenuto a Illia Zabarnyi nel Club. Il difensore centrale 22enne, che indosserà la maglia numero 6, è il primo giocatore ucraino in assoluto del Club”.