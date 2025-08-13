Supercoppa Europea, le formazioni ufficiali di PSG-Tottenham
Le formazioni ufficiali di PSG-Tottenham, valida per la Supercoppa Europea a Udine
Arriva il primo grande impegno della stagione 2025/2026. Oggi, mercoledì 13 agosto 2025, al Bluenergy Stadium di Udine si gioca la Supercoppa Europea.
La vincitrice della Champions League contro la vincitrice dell’Europa League. A incontrarsi nel match valido per il primo trofeo europeo sono Paris Saint Germain e Tottenham.
Dopo aver battuto rispettivamente l’Inter di Inzaghi (5-0 a Monaco di Baviera) e il Manchester United di Amorim (1-0 a Bilbao), ora PSG e Spurs si affrontano.
Diversi cambi rispetto alle formazioni che vinsero i rispettivi trofei: assente Donnarumma, che ha rotto con i parigini, e anche Postecoglou, esonerato pochi giorni dopo aver sollevato la coppa. Di seguito le formazioni ufficiali.
PSG-Tottenham, le formazioni ufficiali
PSG (4-2-3-1): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha; Doué, Barcola, Kvaratskhelia; Dembélé. All. Luis Enrique
TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Danso, Van de Ven; Bentancur, Palhinha; Kudus, Sarr, Spence; Richarlison. All. Frank
Dove vedere la partita
PSG-Tottenham, match valido per la Supercoppa Europea 2025 che si terrà al Blue Energy Stadium di Udine con fischio d’inizio alle ore 21, si potrà vedere su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now.