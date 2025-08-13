PSG-Tottenham, errore di Chevalier e raddoppio degli Spurs
Il Tottenham raddoppia il vantaggio nella Supercoppa Europea con un errore di Chevalier
Al minuto 48 della finale della Supercoppa Europea, il portiere del Paris Saint-Germain Lucas Chevalier ha tentato di respingere un colpo di testa di Cristian Romero sugli sviluppi di un calcio di punizione, spedendo la palla nella propria porta.
Il Tottenham raddoppia così il vantaggio e si porta sul risultato di 2-0. La prima delle due reti della Supercoppa è stata siglata da Micky van de Ven.