Psg, si ferma Safonov: frattura alla mano dopo i 4 rigori parati contro il Flamengo

Il PSG si gode ancora l’eco del successo in Coppa Intercontinentale, ma deve subito fare i conti con una notizia poco confortante. Il portiere russo Matvei Safonov infatti, protagonista assoluto nella finale contro il Flamengo, sarà costretto a fermarsi per circa un mese a causa di una frattura alla mano sinistra, rimediata nel momento forse migliore della sua stagione.

Nella notte di Doha Luis Enrique gli ha affidato le redini della porta, scelta rivelatasi proficua e dunque decisiva per il successo parigino. Safonov ha dimostrato tutta la sua preparazione e sangue freddo dal dischetto, respingendo quattro tentativi del Flamengo, rispettivamente di Saul, Pedro, Pereira e Araujo, aiutandosi anche con appunti studiati in precedenza e custoditi nell’asciugamano.

Arrivato a Parigi nel 2024 dal Krasnodar con l’etichetta di vice di Gianluigi Donnarumma, poi passato in estate al Manchester City, il portiere classe ’99 è riuscito a trovare spazio e continuità in un momento alquanto delicato per le gerarchie del PSG. La finale vinta contro il Flamengo aveva rafforzato la sua candidatura come alternativa credibile a Chevalier, anche se il rapporto tra i due non è apparso dei più distesi dopo la partita.

Ora però, lo stop forzato potrebbe congelare tutto. Saranno quattro le settimane ai box che rallenterebbero di fatto una crescita evidente e che rimetterebbero in discussione le scelte dell’allenatore spagnolo, soprattutto nel breve periodo.

A cura di Mattia De Pascalis