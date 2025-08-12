PSG, la probabile formazione per la Supercoppa Europea

Ousmane Dembélé e Bradley Barcola, PSG (Imago)

Le possibili scelte di Luis Enrique per la finale di Supercoppa Europea contro il Tottenham

Appena un mese dopo l’ultima partita ufficiale della scorsa stagione, il Paris Saint-Germain torna in campo per inaugurare l’annata 2025/2026.

Nemmeno un’amichevole per i francesi, che aprono il sipario affrontando il Tottenham in Supercoppa Europa, con soli sette allenamenti alle spalle.

Tante novità dal mercato in casa Paris, soprattutto tra i pali: ha fatto discutere infatti la scelta di non convocare Gianluigi Donnarumma, in rottura con il club, dopo l’acquisto di Chevalier dal Lille.

Il nuovo portiere partirà subito titolare: le possibili scelte di Luis Enrique.

La probabile formazione del PSG

Tante conferme per l’allenatore spagnolo rispetto alla finale di Champions League contro l’Inter, sono infatti solamente due i cambi. Il primo ovviamente in porta, dove come detto giocherà Chevalier. La difesa è quella delle grandi occasioni, con Nuno Mendes e Hakimi sulle fasce e la coppia Marquinhos–Pacho in mezzo. In mezzo al campo sono confermati Vitinha e Fabian Ruiz, mentre Zaire-Emery prenderà il posto dello squalificato Joao Neves. In attacco, infine, giocano i soliti Doue, Dembele e Kvaratskhelia.

Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Doue (IMAGO)

Dove vedere PSG-Tottenham

La finale tra Paris Saint-Germain e Tottenham, in programma mercoledì 13 agosto al Bluenergy Stadium di Udine, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.

I canali dedicati saranno Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW.