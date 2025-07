PSG, la probabile formazione contro il Chelsea

La probabile formazione del Paris Saint-Germain per la finale del Mondiale per Club contro il Chelsea di Enzo Maresca.

Chelsea e PSG scendono in campo per l’ultimo atto del Mondiale per Club FIFA.

Da una parte i Blues di Enzo Maresca, arrivati in finale dopo aver battuto nella fase a eliminazione diretta Benfica, Palmeiras e Fluminense.

Dall’altra la squadra di Luis Enrique che vuole aggiungere un altro trofeo a una stagione straordinaria.

Di seguito la probabile formazione del PSG.

La probabile formazione

Il PSG di Luis Enrique non ha nessuna intenzione di interrompere il suo dominio in Europa e nel mondo, dopo il triplete (Ligue1, Coppa Di Francia e Champions League) già ottenuto. Solito 4-3-3 dunque per l’allenatore ex Roma, che per questa gara importante dovrebbe virare sugli 11 titolarissimi. Davanti a Gigio Donnarumma, spazio a Pacho e Marquinhos come centrali, con Nuno Mendes ed Hakimi sulle fasce. In mezzo al campo pronti Fabian Ruiz, Vitinha e Joao Neves, con Kvaratskhelia e Dembelé che agiranno ai lati della punta Doué.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Doué, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

Dove vedere il match

Il match tra Chelsea e Psg, valido per la finale del Mondiale per Club, è in programma alle ore 21 di domenica 13 luglio 2025 al MetLife Stadium in New Jersey.

La partita sarà visibile in diretta su Canale 5, DAZN e Infinity+.