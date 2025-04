PSG, la probabile formazione per la sfida contro l’Arsenal

PSG, Khvicha Kvaratskhelia (Imago)

Le possibili scelte di Luis Enrique per la gara d’andata delle semifinali di Champions League

Non sono più ammessi errori, ogni singolo pallone toccato ora può fare la differenza.

Prendono il via le semifinali di Champions League, che da un lato vedono la sfida tra Barcellona e Inter e dall’altro il PSG contro l’Arsenal.

Proprio i parigini, che hanno eliminato fin qui prima il Liverpool e poi l’Aston Villa, sono considerati tra i favoriti della competizione.

Quella contro i Gunners all’Emirates sarà già una sfida decisiva.

La probabile formazione del PSG

Sarà ancora 4-3-3 per Luis Enrique, che non deve ormai preoccuparsi del campionato e può sfruttare tutte le proprie energie in Champions League. In porta ovviamente Donnarumma, coperto da Marquinhos e Pacho; i terzini, invece, saranno Hakimi e Nuno Mendes. Il centrocampo sarà quello delle grandi occasioni, con Vitinha in cabina di regia affiancato da Joao Neves e Fabian Ruiz. In attacco invece sono sicuri del posto Dembelé e Kvaratskhelia, mentre sulla destra è aperto il ballottaggio tra Doué e Barcola, con il primo favorito.

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Gianluigi Donnarumma, PSG (Imago)

Dove vedere Arsenal-PSG in tv e in streaming

La partita tra Arsenal e PSG, in programma all’Emirates martedì 29 aprile alle ore 21, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.

I canali dedicati sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 251), Sky Sport 4K (canale 213).