I numeri del PSG con e senza Kylian Mbappé. La crescita di Dembelé e Barcola.

“La nostra nuova stella è la squadra“. Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, lo ripete da mesi.

Il suo Paris aveva chiuso la scorsa stagione con la vittoria della terza Ligue 1 consecutiva, ma con una sorprendente eliminazione in semifinale di Champions contro il Borussia Dortmund.

L’estate ha sancito l’addio del miglior marcatore della storia del club, Kylian Mbappé.

Una separazione attesa ormai da anni, ma non per questo meno dolorosa.

Eppure, pochi mesi dopo, la squadra di Luis Enrique sembra non rimpiangere il campione del mondo 2018. E affronta gli ottavi contro il Liverpool con rinnovata fiducia.

I numeri del Paris Saint-Germain alla prima stagione senza Mbappé

Le parole di Al-Khelaifi si sono rivelate profetiche. Il Paris Saint-Germain non solo ha assorbito la partenza di Mbappé, ma ha addirittura migliorato le sue statistiche rispetto a un anno fa. A dirlo sono i numeri forniti da SofaScore a gianlucadimarzio.com. Partiamo da quelli generali, considerando la fine di febbraio come termine di paragone tra la scorsa stagione e quella attuale. Da 83 gol segnati si è passati a 101, di cui quelli con assist – e quindi su azione manovrata – sono 73 (l’anno scorso erano 58).

La partenza di Mbappé sembra aver “avvantaggiato” soprattutto due calciatori. Il primo è Ousmane Dembelé, capocannoniere attuale del PSG con 25 gol segnati. L’anno scorso, alla stessa altezza, l’ex Borussia Dortmund ne aveva realizzato uno solo. Il secondo è Bradley Barcola, ormai diventato un titolare: il classe 2002 ha già segnato 16 gol, 13 in più dell’anno scorso.

La crescita di Dembelé e Barcola

C’è un dato in particolare che è molto interessante. A fine febbraio della scorsa annata, Mbappé era il top scorer dei parigini con 32 gol (dietro di lui c’era Randal Kolo Muani a 9). Mbappé aveva servito anche 7 assist, per un totale di 39 contributi in fase realizzativa. Contributi che sono stati perfettamente “rimpiazzati” da quelli di Dembelé e Barcola, rispettivamente a +20 e +19 nei gol+assist rispetto allo scorso anno: il totale fa proprio +39.

In particolare, Dembelé ha migliorato moltissime statistiche: tiri a partita (da 2,07 a 3,78), tiri in porta (da 0,68 a 1,81), tocchi in area (da 5,39 a 6,75). Idem Barcola: passaggi chiave (da 1,07 a 1,37), grandi chance (da 0,36 a 0,98), conversione delle grandi chance (da 20% a 32%).

Le novità tattiche della squadra di Luis Enrique

A Dembelé e Barcola, già presenti in squadra lo scorso anno, si sono aggiunti nel frattempo Desiré Doué, esterno classe 2005 arrivato dal Rennes in estate e già a quota 6 gol e 9 assist, e Khvicha Kvaratskhelia. L’ex Napoli è a quota 2 gol e 4 assist in 10 presenze con la nuova maglia.

Ci sono infine delle notevoli differenze tattiche, rispetto allo scorso anno. Dembelé senza Mbappé distribuisce molto di più i suoi movimenti nel campo, è meno confinato sulla fascia. E difende di più. Barcola è più presente in area e più coinvolto nel gioco, con più tocchi. Dati che spiegano molto della crescita della squadra di Luis Enrique, emersa chiaramente anche nelle ultime partite di Champions (il playoff contro il Brest è finito con un punteggio aggregato di 10-0). Basterà contro il miglior Liverpool degli ultimi anni? Lo scopriremo presto.