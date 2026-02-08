Il Psg batte 5-0 il Marsiglia nel big match di Ligue 1: la squadra di De Zerbi è ora quarta, fuori dalla zona Champions League

Prima la doppietta del Pallone d’Oro Ousmane Dembelé, poi i gol di Kvaratskhelia, Kang-in Lee e l’autogol di Facundo Medina.

Tutto questo è andato in scena nel big match di Ligue 1 tra Psg e Marsiglia, vinto dai Campioni d’Europa con un netto 5-0 che ha permesso loro di tornare al primo posto con 51 punti, a due distanze dal Lens secondo.

Risultato pesante per la squadra di Roberto De Zerbi, che rimane così al quarto posto in classifica a tre punti di distanza dal Lione.

Posizione che varrebbe “solo” l’Europa League, visto che in Francia sono le prime tre posizioni del tabellone a portare alla Champions League.

Psg-Marsiglia, dominio dei Campioni d’Europa

Il risultato di 5-0 ha rispecchiato quanto visto in campo tra le due squadre. La formazione di casa ha avuto un possesso palla vicino al 60%, con un punteggio relativo ai gol attesi superiore al 4. Solo lo 0.66 per il Marsiglia, che non è riuscito a fare male agli avversari.

Continua così il momento complicato per De Zerbi e i suoi, che hanno trovato la terza sconfitta nelle ultime sei gare giocate in tutte le competizioni. La zona Champions ora dista tre lunghezze (39 punti contro i 42 del Lione).