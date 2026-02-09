L’allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi ha commentato la sconfitta dei suoi uomini per 5-0 contro il Paris Saint-Germain

Il Marsiglia ha vissuto una serata complicata contro il PSG di Luis Enrique: i campioni di Francia e d’Europa in carica hanno superato la squadra di De Zerbi per 5-0.

La doppietta Dembelé, Kvaratskhelia, Kang-in Lee e un autogol di Facundo Medina hanno consolidato la vetta dei parigini, mentre il Marsiglia è al quarto posto a 39 punti. Un risultato che Roberto De Zerbi ha commentato così in conferenza stampa: “È un periodo difficile… abbiamo fatto una buona prestazione contro Rennes e Lens, e poi cadiamo nella disperazione più totale. Ancora una volta chiedo scusa ai tifosi“.

L’allenatore italiano ha proseguito parlando del suo futuro e della situazione complicata, citando anche la sconfitta con il Bruges, costata l’eliminazione dalla Champions League.

Marsiglia, le parole di De Zerbi dopo la sconfitta col PSG

Parlando della sua squadra e del momento attuale, l’ex Sassuolo e Brighton si è espresso così: “Non sono nella testa dei giocatori, non so cosa stia succedendo. Ci siamo preparati per la partita il più possibile. Ma chiaramente non ci siamo preparati bene. Dobbiamo capire perché. Perché andiamo a Bruges e giochiamo in quel modo? Perché veniamo qui e giochiamo in quel modo? E perché giochiamo partite completamente diverse contro Lens e Rennes? Non ho rimpianti perché non credo ci sia molto da salvare in questa partita“.

De Zerbi ha parlato anche della sua posizione sulla panchina: “Futuro? Parleremo con Benatia e Longoria per capire cosa possiamo fare. Perché queste sconfitte fanno male, soprattutto a Parigi, soprattutto in questo modo“.

Ha poi concluso: “Non ho mai avuto una squadra così instabile in carriera. Non abbiamo bisogno di parlare quando perdiamo così. Dobbiamo guardare dentro di noi e pensare che avremmo potuto fare meglio“.