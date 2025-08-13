Il capitano del PSG Marquinhos ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria della Supercoppa UEFA

Il Paris Saint-Germain vince la Supercoppa UEFA. I francesi hanno trionfato ai rigori al termine di una partita incredibile. Sotto di due gol, i ragazzi di Luis Enrique hanno rimontato negli ultimi 10 minuti della finale e si sono poi imposti per 4-3 dal dischetto.

Al termine della sfida, il capitano del PSG Marquinhos ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Il difensore ha esaltato i suoi compagni e la mentalità della squadra.

Marquinhos ha esordito dicendo: “È stata una partita incredibile, la squadra ha dimostrato di avere personalità. Non siamo al massimo fisicamente ma il calcio è anche tattica e capacità di sapere sempre che cosa fare. Il Tottenham si è chiuso dietro e ci ha invitato ad attaccare. Ai rigori abbiamo vinto perché abbiamo buoni tiratori e un portiere forte“.

Il capitano del Paris Saint-Germain ha dedicato un pensiero a Gianluigi Donnarumma: “Gigio ti vogliamo bene, amico mio!“