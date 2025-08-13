PSG, Luis Enrique: “Bellissima vittoria. Non so se il risultato sia giusto ma il calcio è questo”

L’allenatore del PSG Luis Enrique ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della finale della Supercoppa Europea

Il PSG vince la Supercoppa UEFA. I francesi hanno battuto il Tottenham ai rigori dopo una rimonta incredibile nei tempi regolamentari.

Allo Stadio Friuli, i parigini hanno pareggiato lo svantaggio di 2-0 con le reti di Lee e Ramos. Il PSG ha poi vinto la coppa ai calci di rigore battendo gli Spurs per 4-3.

Al termine della finale, l’allenatore del Paris Luis Enrique ha commentato la prestazione dei suoi giocatori. L’allenatore spagnolo ha elogiato la squadra e i tifosi.

Luis Enrique si è complimentato con gli avversari per la bella finale di Udine.

PSG, le parole di Luis Enrique

Luis Enrique ha esordito dicendo: “Penso che sia difficile parlare di questa partita perché ci siamo allenati per 5-6 giorni. Quello che è incredibile è vedere i nostri tifosi. Per noi è molto bello aver vinto questo trofeo e offrirlo a loro“.

L’allenatore del PSG ha proseguito dicendo: “Il Tottenham ha giocato un’ottima partita. Sono più in forma di noi ma abbiamo avuto lo stesso la capacità di lottare fino alla fine della partita. Non so se il risultato è giusto ma il calcio è questo“.

“Sono contento per Chevalier”

Luis Enrique si è complimentato con il nuovo portiere del PSG Lucas Chevalier. Il francese ha riscattato l’errore sul secondo gol del Tottenham con una super prestazione ai rigori.

L’allenatore del Paris Saint-Germain ha voluto complimentarsi con il nuovo acquisto e con la squadra: “Sono molto contento per Chevalier e per tutta la squadra“.