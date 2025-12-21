Il PSG va in vacanza: Luis Enrique concede 9 giorni liberi

È finito il super 2025 del PSG: Luis Enrique manda tutti in vacanza dopo l’ultima partita dell’anno

È ufficialmente finito il 2025 del PSG, già consegnato alla storia come anno migliore della storia del club, capace di conquistare sei trofei, su tutti la Champions League conquistata a maggio.

I parigini hanno chiuso con una vittoria per 4-0 ai sedicesimi di Coppa di Francia contro il Fontenay, squadra di terza serie. Una partita decisamente più agevole rispetto a quella dei giorni precedenti contro il Flamengo. che ha portato solo ai rigori la Coppa Intercontinentale.

La prossima partita sarà nell’anno nuovo e sarà il derby contro il Paris FC di domenica 4 gennaio. Ma ci sarà tempo per pensarci.

Infatti, come raccontato da Le Parisien, Luis Enrique ha deciso di concedere una lunga vacanza a tutti per ricaricare le energie in vista della seconda parte di stagione, con 9 giorni di riposo prima di ripartire.

Il programma del PSG

Il PSG quindi non si allenerà per ben 9 giorni, da oggi, domenica 21 dicembre, fino a lunedì 29. La squadra si radunerà poi a partire dal 30, per preparare la partita di Ligue 1 della domenica successiva. Non è la prima volta che l’allenatore concede lunghi periodi liberi ai suoi, come quando prima della finale di Champions contro l’Inter mandò in vacanza 7 titolari per 5 giorni.

Questa volta, però, in vacanza ci andrà tutta la squadra e per un periodo ancora più lungo. Ma non stupisce, perché dopo l’ultima partita ha sottolineato l’importanza di poter staccare la spina dopo un anno molto lungo e fitto di impegni: “Siamo anche felici di essere in vacanza, è positivo per noi avere questo periodo di recupero“.