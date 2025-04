Le parole di Luis Enrique alla vigilia di PSG-Le Havre: “Vogliamo fare la storia e l’obiettivo non è ancora stato raggiunto”

Alla vigilia di PSG-Le Havre, gara valida per la 30esima giornata di Ligue 1, Luis Enrique ha avuto modo oltre che di presentare la sfida di campionato di parlare anche della sua Champions League.

I parigini hanno infatti passato il turno in Europa, superando nella doppia sfida l’Aston Villa con il risultato totale di 5-4. Si sono guadagnati, dunque, il pass per le semifinali contro l’Arsenal.

Ed è da un’inglese all’altra che Luis Enrique passa, e proprio alla vigilia della partita di campionato ha avuto modo di dire la sua sui prossimi avversari in Champions.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

PSG, le parole di Luis Enrique sull’Arsenal

L’allenatore dei parigini, ha dichiarato: “Sappiamo chi è stato eliminato dall’Arsenal. Affrontiamo una delle migliori squadre d’Europa. Ha avuto una grande evoluzione con Mikel Arteta in queste ultime stagioni, è davvero molto competitiva. Non è né un vantaggio né uno svantaggio“.

Infine, ha poi aggiunto: “L’obiettivo non è ancora raggiunto. Sin dal nostro arrivo, il nostro obiettivo è sempre stato quello di fare la storia. Per scriverla, bisogna vincere tutto, in particolare il trofeo che tutti conoscete (la Champions League, ndr). Daremo tutto per raggiungere questo risultato. Ma il risultato è ciò che mi interessa di meno: quello che conta per me è il cammino”.