PSG, Luis Enrique: “Donnarumma è uno dei migliori al mondo. Sono il responsabile di questa decisione”

Le dichiarazioni dell’allenatore spagnolo a Sky Sport

Alla vigilia della finale di Supercoppa Europea tra Psg e Tottenham, Luis Enrique è intervenuto così a Sky Sport: “Difficile prepararsi a una partita del genere, perché abbiamo dato priorità al riposo. I giocatori sono arrivati molto bene dopo le vacanze, bisogna pensare adesso a gareggiare per un titolo“.

Poi, su Donnarumma l’allenatore spagnolo ha aggiunto: “Donnarumma è uno dei migliori portieri al mondo, nessun dubbio, e ancora migliore come persona. Questa però è la vita dei calciatori di alto livello, io sono responsabile al 100% di questa decisione difficile. Se fosse facile lo farebbe chiunque, queste decisioni hanno a che vedere il profilo del portiere che la mia squadra necessita“.

Ha concluso: “È evidente che tutti siamo responsabili per poter raggiungere ciò che abbiamo fatto nella scorsa stagione. I giocatori hanno dovuto fare diversi sacrifici, lo scorso anno nessuno credeva in noi, mentre quest’anno rappresenta una sfida molto grande per dimostrare che possiamo ancora vincere“.