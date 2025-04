L’allenatore del PSG, Luis Enrique, ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi nel post partita

Luis Enrique, al termine della semifinale di andata contro l’Arsenal, si è concesso alle domande dei giornalisti nel post partita.

Il match è terminato 0-1 grazie alla rete di Dembelè, su assist di Kvaratskhelia, e alle parate di Gigio Donnarumma.

L’allenatore si è soffermato sulla prestazione dei suoi ragazzi. Il ritorno si terrà il 7 maggio al “Parco dei Principi” dove il Psg sarà chiamato a confermare il risultato di questa sera.

Vediamo ora le parole dell’allenatore spagnolo al termine della sfida.

Luis Enrique: “Al ritorno ci faremo trovare pronti”

L’allenatore ha iniziato con: “Giocare in questo stadio, con questa atmosfera è difficile, è stata una partita piena di emozioni. Il gol all’inizio è stato fondamentale per affrontare al meglio la partita, con più fiducia. Al ritorno dovremo cercare di controllare la partita, giochiamo davanti ai nostri tifosi e saremo pronti”

Ha poi parlato dell’uomo che ha deciso la partita: “Dembelè è un giocatore fantastico, averlo in squadra è un piacere. Se ci sarà al ritorno? Non lo so ma siamo una squadra vera e completa, se sarà disponibile bene altrimenti troveremo comunque una soluzione.”