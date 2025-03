PSG-Liverpool, le probabili formazioni

Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain (Imago)

Le probabili formazioni di PSG-Liverpool, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League

La fase a eliminazione diretta è appena cominciata, ma in Champions League va subito in scena una sorta di finale anticipata.

Si affrontano due tra le formazioni più accreditate per la vittoria dell’edizione 2025, nonché accomunate da un corposo primato in classifica nel rispettivo campionato.

Sono infatti 13 i punti di vantaggio accumulati in Ligue 1 sul Marsiglia dai ragazzi di Luis Enrique. Gli stessi che in Premier League distanziano i Reds dall’Arsenal.

Qualche dubbio e svariati ex Serie A nelle probabili formazioni di PSG-Liverpool, in programma al Parc des Princes alle ore 21:00 di mercoledì 5 marzo.

Le probabili formazioni di PSG-Liverpool

Un ballottaggio per reparto nell’11 titolare dei parigini che dovrebbero scendere in campo con Donnarumma tra i pali, difeso da Hakimi, Marquinhos, più Beraldo di Pacho, e Mendes. A centrocampo reclama spazio Zaire-Emery che rimane, tuttavia, in svantaggio su Neves, Vitinha e Ruiz. Panchina per Ramos e probabilmente anche per Kvaratskhelia, dato che davanti il tridente potrebbe comporsi di Douè, Dembélé e Barcola.

Meno dubbi per Arne Slot, pronto a schierare Alisson alle spalle del quartetto Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson. Di Gravenberch e Mac Allister le due maglie a centrocampo. Sulla trequarti Szoboszlai è in vantaggio su Jones per partire titolare. Con Salah e Diaz giocherà, infine, uno tra Diogo Jota e Gakpo: il primo è favorito.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Douè, Dembélé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota. Allenatore: Arne Slot.

Mohamed Salah, Liverpool (Imago)

Dove guardare PSG-Liverpool in tv e in streaming

La partita tra Paris Saint-Germain e Liverpool sarà visibile in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) oppure per gli abbonati Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 252).

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Sky Go e su NOW.