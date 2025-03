Le formazioni ufficiali della sfida degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra il PSG e il Liverpool

Paris Saint-Germain e Liverpool sono pronte a sfidarsi per la gara d’andata della UEFA Champions League. La formazione francese sfiderà quella inglese a partire dalle 21:00.

La formazione allenata da Luis Enrique è reduce dalla vittoria per 4-1 raccolta ai danni del Lille. A segno Barcola, Marquinhos, Dembélé e Doué.

Lo stesso discorso può valere per la squadra di Arne Slot, che ha superato sul 2-0 il Newcastle grazie a Szoboszlai e Mac Allister.

Ecco dunque le scelte ufficiali dei due allenatori per il match di UEFA Champions League.

PSG-Liverpool, le formazioni ufficiali

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Luis Díaz; Jota. Allenatore: Arne Slot.

Dove vedere PSG-Liverpool

La partita tra PSG e Liverpool, valida per gli ottavi di finale di UEFA Champions League, è in programma al Parco dei Principi mercoledì 5 marzo alle 21.00.

Il match sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport 1 e Sky Sport 252. La sfida sarà inoltre disponibile in diretta streaming su NOW TV e Sky GO.