Dopo Dembelé e Doué il PSG rischia di perdere anche Kvaratskhelia: il georgiano out dopo 28 minuti con il Lens, a rischio contro l’Atalanta

Nel pomeriggio della Ligue 1 sorge una nuova nota dolente per il Paris Saint-Germain. Nel match contro il Lens, i parigini hanno perso Khvicha Kvaratskhelia.

Il talento georgiano è uscito al minuto 28 della sfida di campionato dopo aver subito una tacchettata da un avversario che ha provocato più graffi sul polpaccio dell’ex Napoli.

Una notizia che non fa certo piacere a Luis Enrique, con l’allenatore che deve fare a meno già di Ousmane Dembelé e Desire Doué. I due attaccanti hanno rimediato un problema fisico durante la scorsa finestra delle nazionali con la Francia.

Il problema rischia di diventare un vero e proprio allarme per il PSG. Mercoledì 17 settembre, i parigini ospiteranno l’Atalanta di Ivan Juric. Senza le tre stelle, Luis Enrique dovrà inventarsi nuovi schemi per superare la difesa nerazzurra.

L’inizio di stagione del PSG

Il Paris Saint-Germain ha incominciato la nuova stagione con gli stessi risultati della precedente. Prima i parigini hanno vinto la UEFA Super Cup contro il Tottenham, poi Hakimi e compagni hanno inanellato tre successi nelle prime tre partite di campionato.

Il PSG è già nella zona alta del campionato e pronto a vincere l’ennesimo titolo della sua storia. Nonostante ricambi importanti, tra questi l’addio di Donnarumma, i parigini non hanno perso la propria filosofia di calcio.

I numeri di Kvaratskhelia con il Paris Saint-Germain

L’inizio dell’avventura di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain è stato trionfale. Arrivato nella capitale francese a gennaio 2025, il georgiano ha collezionato fin qui 35 presenze, 8 gol e 8 assist.

Kvara ha già arricchito il proprio palmares. In 9 mesi, l’ex Napoli ha vinto Ligue 1, Coppa di Francia, Champions League e la UEFA Super Cup.