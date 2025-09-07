Presnel Kimpembe saluta il Paris Saint-Germain dopo 241 partite. Come ufficializzato dai parigini, il francese si trasferisce in Qatar

Presnel Kimpembe saluta il Paris Saint-Germain. Dopo 241 partite con la prima squadra, il difensore francese si trasferisce al Qatar Sports Club.

Il centrale è nato e cresciuto calcisticamente con il club del Parco dei Principi. Kimpembe, infatti, ha esordito con la maglia dei parigini in Youth League nel 2013. Tra i tanti trofei vinti dal classe 1995 con il PSG ci sono 8 campionati francesi e la Champions League 2024/2025.

Kimpembe è stato uno dei giocatori più importanti per la crescita del PSG in Francia e in Europa. Per anni il centrale francese ha guidato la difesa parigina.

Il 26 febbraio 2023, Kimpembe ha subito la lacerazione parziale del tendine d’Achille. Il grave infortunio e la lunga riabilitazione hanno obbligato il difensore a uno stop di 639 giorni. Il francese è tornato in campo nella scorsa stagione, totalizzando 5 presenze tra Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League.