PSG-Inter, la vigilia della finale di Champions League | LIVE

L’avvicinamento alla finale di Champions League di Monaco di Baviera tra PSG e Inter: gli aggiornamenti.

09:15 – La probabile formazione del PSG per la partita contro l’Inter. In vista della finale di Champions League contro l’Inter, l’unico dubbio di formazione per Luis Enrique riguarda l’esterno destro d’attacco, dove Barcola al momento appare favorito su Douè. (La probabile formazione di Luis Enrique QUI)

09:10 – La probabile formazione dell’Inter per la partita. Simone Inzaghi ha le idee chiare sulla formazione che sfiderà il PSG nella finale di Champions League: Pavard e Lautaro Martinez, pienamente recuperati, partiranno dal primo minuto, con il francese al momento favorito su Bisseck. In attacco non ci sarà Correa, rimasto fuori dalla lista UEFA sin dall’inizio della stagione. (La probabile formazione dell’Inter QUI)

La vigilia LIVE di PSG-Inter

Si avvicina sempre di più il giorno più importante della stagione per Paris Saint-Germain e Inter. Le due squadre si giocheranno domani, sabato 31 maggio, la finale di Champions League, nella cornice dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera.