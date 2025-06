PSG-Inter Miami, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Luis Enrique e Mascherano per PSG-Inter Miami, gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club

Da una parte i campioni d’Europa in carica, dall’altra l’ultima squadra rappresentante della MLS rimasta ancora nella competizione.

Il Mondiale per Club si prepara a ospitare al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta l’attesissimo ottavo di finale tra PSG e Inter Miami.

Gli occhi sono tutti puntati su Messi che ritroverà il suo passato parigino, in una sfida che si preannuncia emozionante ancora prima del fischio d’inizio.

Di seguito, le scelte di Luis Enrique e Mascherano.

Le formazioni ufficiali di PSG-Inter Miami

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Kvaratskhelia, Doué, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.

A disposizione: Safonov, Tenas, Beraldo, Mbaye, Kamara, Hernandez, Zaire-Emery, Lee Kang-In, Mayulu, Ramos, Dembélé.

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Weigandt, Falcon Picart, Allen, Jordi Alba; Allende, Redondo, Busquets, Segovia; Messi, Suarez. Allenatore: Javier Mascherano.

A disposizione: Rios, Yarbrough, Aviles, Cremaschi, Leo Afonso, Martinez, Morales, Obando, Picault, Rodriguez, Sailor.

Dove vedere PSG-Inter Miami in tv e streaming

La partita tra PSG e Inter Miami sarà visibile in esclusiva, in diretta e in streaming (gratuitamente) su Dazn.