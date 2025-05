Definito l’arbitro che dirigerà la finale di Champions tra Inter e PSG: è Kovács

PSG e Inter sono pronti ad affrontarsi per la prima volta in una gara ufficiale, e lo fanno nel contesto migliore di tutti: la finale di Champions League.

Dopo un cammino straordinario, eliminando da una parte Liverpool e Arsenal, dall’altra Bayern Monaco e Barcellona, si avvicina sempre di più la resa dei conti.

La sfida, in programma il 31 maggio a partire dalle 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sarà diretta da István Kovács, classe 1984. Di seguito riportiamo la squadra arbitrale al completo.

Non si tratta della prima volta che Inter e PSG trovano l’arbitro rumeno come direttore di gara in questa stagione. Durante il cammino in Champions, infatti, Kovács ha già diretto Inter-Arsenal (1-0) e Bayern Monaco-PSG (1-0) della fase a gironi, e Liverpool-PSG (1-5 d.c.r.) agli ottavi.

PSG-Inter, l’arbitro è Kovács: le designazioni complete

Arbitro: István Kovács (Romania)

Assistente: Mihai Marica and Ferencz Tunyogi (both from Romania)

4° ufficiale: Joao Pedro Silva Pinheiro (Portugal)

Riserva AR: Bruno Miguel Alves Jesus (Portugal)

VAR: Dennis Johan Higler (Netherlands)

Assistente VAR: Catalin Sorin Popa (Romania)

Supporto VAR: Paulus van Boekel (Netherlands)

Le designazioni arbitrali per le finali di Europa e Conference League

Tramite un comunicato ufficiale, sono state rese note anche le designazioni arbitrali per le finali di Europa e Conference League. La prima sarà diretta dal tedesco Zwayer, la seconda dal bosniaco Peljto.

EUROPA LEAGUE

Arbitro: Felix Zwayer (Germany)

Assistente: Robert Kempter and Christian Dietz (both Germany)

4° ufficiale: Maurizio Mariani (Italy)

Riserva AR: Daniele Bindoni (Italy)

VAR: Bastian Dankert (Germany)

Assistente VAR: Benjamin Brand (Germany)

Supporto VAR: Carlos del Cerro Grande (Spain)

CONFERENCE LEAGUE

Arbitro: Irfan Peljto (Bosnia-Herzegovina)

Assistente: Senad Ibrišimbegović and Davor Beljo (both Bosnia-Herzegovina)

4° Ufficiale: Halil Umut Meler (Türkiye)

Riserva AR: Kerem Ersoy (Türkiye)

VAR: Jérôme Brisard (France)

Assistente VAR: Willy Delajod (France)

Supporto VAR: Marco di Bello (Italy)