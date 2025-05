Serata magica per Désiré Doué. L’esterno del PSG entra nella storia della Champions League

Désiré Doué entra nella storia della Champions League: ben 2 record nella finale contro l’Inter

La Finale di Champions League tra Psg e Inter ha un assoluto protagonista. Si tratta dell’esterno francese Désiré Doué: autore di una doppietta.

Il classe 2005 è diventato il più giovane della storia della Champions League a segnare una doppietta in finale. Prima di questa sera, apparteneva a Cristiano Ronaldo, con la doppietta nella finale contro la Juventus nel 2017, quando aveva 28 anni.

Non è l’unico record però per il francese. Grazie anche all’assist per l’1-0 di Hakimi, Doué è diventato il primo giocatore nella storia della competizione a prendere parte a tre gol.

Serata magica, che Doué difficilmente dimenticherà.

Champions League, i giocatori ad aver realizzato una doppietta in finale

Doué si aggiunge ad una lista illustre di giocatori che hanno messo a segno una doppietta in finale di Champions League. Sono altri sette i giocatori con cui condivide questo traguardo.

Gareth Bale (Real Madrid 3-1 Liverpool, 26/05/2018)

Hernán Crespo (AC Milan 3-3aet Liverpool, 2-3 ai rigori, 25/05/2005)

Filippo Inzaghi (AC Milan 2-1 Liverpool, 23/05/2007)

Daniele Massaro (AC Milan 4-0 Barcellona, 18/05/1994)

Diego Milito (Bayern 0-2 Inter, 22/05/2010)

Karl-Heinz Riedle (Dortmund 3-1 Juventus, 28/05/1997)

Cristiano Ronaldo (Juventus 1-4 Real Madrid, 03/06/2017)