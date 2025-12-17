PSG-Flamengo, gol annullato a Fabián Ruiz: cosa è successo
Cosa è successo durante il primo tempo della finale di Coppa Intercontinentale tra Paris Saint-Germain e Flamengo.
Episodio particolare al 9′ del primo tempo della finale di Coppa Intercontinentale tra Paris Saint-Germain e Flamengo.
Fabian Ruiz aveva approfittato di un errore abbastanza evidente della difesa brasiliana, mettendo in rete a porta praticamente vuota l’1-0. In diretta, però, c’era la sensazione che il pallone potesse essere uscito prima del rinvio sbagliato di Rossi, portiere del Flamengo.
Dopo il controllo del VAR è diventata una certezza, come confermato dallo stesso direttore di gara Elfath: “Dopo la revisione il pallone era già uscito dal campo prima del tocco di Rossi quindi si riparte dal corner”.
Brivido sventato, quindi, per il Flamengo e risultato che è tornato ad essere quello di 0-0.