Le formazioni ufficiali di PSG-Flamengo, finale di Coppa Intercontinentale

Manca pochissimo al fischio d’inizio di PSG-Flamengo, finale di Coppa Intercontinentale che si svolgerà allo stadio Ahmed bin-Ali di Al Rayyan, in Qatar, a partire dalle 18:00 di mercoledì 17 dicembre.

I parigini di Luis Enrique arrivano all’appuntamento dopo aver trionfato in Champions League nella scorsa stagione, battendo l’Inter in finale a Monaco per 5-0.

Dall’altra parte, invece, ecco i brasiliani guidati da Danilo e allenati dall’ex Chelsea e Atletico Madrid Filipe Luis, che hanno recentemente sollevato la Copa Libertadores.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre. Tantissimi ex Serie A in campo, ma per i francesi sarà indisponibile Hakimi, impegnato con il Marocco per la Coppa d’Africa.

PSG-Flamengo, le formazioni ufficiali

PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Lee, Doué, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique



A disposizione: Beraldo, Zabarnyi, G. Ramos, Dembélé, Hernandez, Mayulu, Barcola, Chevalier, Ndjantou, Mbaye, Renato Marin

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, de Arrascaeta, Gonzalo Plata; Bruno Henrique. Allenatore: Filipe Luis

A disposizione: Dyogo Alves, Emerson Royal, Danilo, Ayrton Lucan, Everton Araujo, Saul, de la Cruz, Michael, Wallace Yan, S. Lino, L. Araujo, E. Cebolinha, Pedro, Juninho

Dove vedere la finale di Coppa Intercontinentale PSG-Flamengo

Psg-Flamengo, in programma dalle 18:00 di mercoledì 17 dicembre a Doha, in Qatar, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, che la trasmetterà gratis e sarà quindi visibile anche per i non abbonati. La partita sarà inoltre disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn, sempre in modo gratuito.