Un Safonov gigante regala la Coppa Intercontinentale al PSG: battuto il Flamengo ai rigori

È il PSG a trionfare, la Coppa Intercontinentale va ai parigini: battuto il Flamengo.

Non sono bastati 120 minuti per decidere una bella finale di Coppa Intercontinentale: il match tra PSG e Flamengo è stata un’altalena di emozioni.

A trionfare sono i Campioni d’Europa dopo la lotteria dei rigori: decisivo l’errore di Luiz Araujo per sancire la parola fine a questa interminabile finale, che 21 anni dopo l’ultima volta si è decisa con i penalty. È Safonov l’eroe di serata: il portiere del PSG ne para ben 4 nella serie.

Dopo il gol del vantaggio di Kvicha Kvaratskhelia nel primo tempo, è un altro ex Napoli, Jorginho, a sigillare il risultato sull’1-1. Non sono bastati gli assedi dei campioni d’Europa a battere la difesa brasiliana.

I tempi supplementari non sono riusciti a sbloccare il punteggio: nonostante i tentativi di Dembelé, leggermente impreciso, e Nuno Mendes dalla distanza, la difesa del Flamengo è riuscita a portare il match ai rigori.

Vince il PSG: la Coppa Intercontinentale è dei francesi

Nei tempi supplementari è il PSG a continuare ad attaccare, con ben 23 tiri registrati che non sono riusciti a battere Augustín Rossi, bravo sul tentativo di Nuno Mendes.

Nella lotteria dei rigori, l’errore di Saul Niguez manda avanti i parigini, che però non capitalizzano con il rigore alle stelle di Ousmane Dembele. Il Flamengo sbaglia due penalty di fila: Pedro si fa ipnotizzare da Safonov. Qualche polemica sul rigore, con il portiere ucraino che non aveva un piede sulla linea al momento della parata. Nuno Mendes, poi, porta in vantaggio il PSG.

Safonov ipnotizza anche Leo Pereira, ma Barcola spreca il match point sulla parata di Augustín Rossi. Non segna il Flamengo. Safonov è una saracinesca: Luiz Araujo sbaglia e regala la coppa al PSG.